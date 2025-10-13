Un violento episodio ocurrió durante la visita de Diego Santilli a Quilmes, en el marco de la campaña electoral, cuando un puntero libertario golpeó a una mujer que se manifestaba en contra de la actividad libertaria.

La agresión ocurrió en la vía pública y fue captada por testigos que rápidamente difundieron las imágenes. El atacante fue identificado como Juan Carlos Gil, abogado y puntero del oficialismo libertario.

En el video se lo escucha insultar a la víctima con frases como "zurda" y "volvete a Cuba", expresiones que suelen replicar discursos del propio presidente Javier Milei.

El ataque provocó indignación en redes sociales, donde cientos de usuarios escracharon al agresor: