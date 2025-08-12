Ian Moche ha demostrado más madurez que el presidente Javier Milei. Después de que el mandatario escribiera un tuit agraviante, la familia de Ian lo demandó pidiendo que lo borrara, pero el mandatario, comportándose como un nene, se niega a hacerlo bajo el argumento de que se trata de libertad de expresión.

Es por eso que Ian, con tan solo 12 años y conviviendo con el autismo, le dedicó unas respetuosas palabras donde le marcó los límites de la democracia y sus reglas.

Pero como si esto fuera poco, Ian explicó que lo del tuit no fue un error pero que de todos modos podría pedir disculpas. Y ya que estaba le explicó para qué sirve la política, aclarando que “hay políticos, personas”.