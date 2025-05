A esta altura es difícil imaginar que Horacio Rodríguez Larreta fue uno de los fundadores del PRO y ahora los acusa de haberle hecho una emboscada.

Como cuando gobernaban, los trolls del macrismo siguen activos aunque ya tienen menos llegada que el partido vecinal al que representan.

El ex Jefe de Gobierno fue a la Villa 31 a hacer una recorrida de campaña pero lo estaban esperando con bengalas amarillas y con palabras no muy amables. Ese video fue difundido por una de las cuentas de trolls macristas y Larreta los acusó, no solo de haberle hecho una emboscada sino de utilizar “prácticas del conurbano”, como una manera de apuntar directamente al ex intendente de Vicente López quien, por alguna extraña razón, ahora es Jefe de Gobierno porteño.

Claro que los tuiteros demostraron su cobardía y ante la reacción de Larreta decidieron dar de baja el video, aunque ya era tarde.