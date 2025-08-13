Javier Milei quiere asegurarse de que sus vetos al aumento mínimo a las jubilaciones y la declaración de la emergencia en discapacidad sean confirmados por el Congreso para poder seguir sacándoles impuestos a los más ricos como el campo, la industria minera y los bienes personales.

Para eso organizó otra cena en Olivos con legisladores libertarios y macristas aunque el mismísimo Bertie Benegas Lynch aseguró que estaban negociando con cargos en las listas de LLA.

Pero Horacio Embon, un hombre que desde hace años conoce los hilos del Congreso aseguró que los legisladores están como bola sin manija y no saben qué cosas deberían defender o condenar ya que eso depende del humor presidencial.