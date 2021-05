Carlos Heller, diputado nacional oficialista, afirmó que Carlos Tevez "ha perdido mucho de lo que fue su esencia", y que al negarse a pagar el aporte solidario de las grandes fortunas "perdió la oportunidad de tener una actitud solidaria".

Aunque advirtió: "Lo lamento por él. En definitiva, que quiera o no pagar no va a determinar si va a pagar o no, porque se lo intimará y seguramente habrá resoluciones judiciales, y tendrá que terminar pagando"

En declaraciones a Somos Radio AM 530, Heller, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja, dijo: "Me animo a pensar que su decisión tiene que ver con un contenido militante, por su vínculo con (el expresidente Mauricio) Macri y con todo lo que el macrismo representa, y que por eso lo lleva a actuar de esta manera".



El legislador recordó que "es un aporte obligatorio. Por lo tanto el que no cumple con las obligaciones fiscales tendrá un tema con la AFIP y eventualmente con la justicia".



"Nosotros estimábamos que este aporte iba a alcanzar aproximadamente a 12 mil personas. Diez mil ya pagaron y ahora la AFIP ha intimado a más de 2 mil personas que son las que no quieren pagar", amplió.



Y sostuvo que "a esa intimación habrá una cantidad que responderá positivamente. Habrá otra cantidad que lo judicializará y ese tema lo resolverá la justicia".