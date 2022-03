Este lunes el ministro de Economía, Martín Guzmán se acercó al Congreso para mostrar el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional para refinanciar el préstamo tomado por el expresidente Mauricio Macri en 2018.

Mientras exponía ante la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, sufrió una serie de cuestionamientos del legislador macrista Martín Tetaz.

"Hice 40 preguntas y no logré que me respondieras ni una", lo chicaneó Tetaz al funcionario. Sin embargo, cuando el titular de Hacienda estaba por contestar, se interpuso el oficialista Carlos Heller. "Respete. No es televisión", apuntó Heller, quien preside el plenario.