Federico Sturzenegger no la pasó del todo bien durante su visita al programa de Esteban Trebucq en La Nación +: un bastión oficialista donde jamás se ponía en duda la palabra de los funcionarios libertarios.

Pero eso cambió. Debido a la profunda crisis en la que se encuentra sumergida el país resulta imposible excusar al gobierno y tomar como válidos los pobres argumentos para justificar la gestión de Milei.

Por eso el conductor le respondió muy fuerte en dos oportunidades al ministro, la primera de ellas, cuando se refirió a los supuestos "12 millones de pobres" que sacaron de la pobreza y que nadie ve.

"La gente no lo nota", aseguró el periodista, y acto seguido Sturzenegger no tuvo mejor idea que hablar de la jubilaciones, a lo que el conductor calvo sentenció: "Los jubilados se cagan de hambre".

Alejandro Fantino fue otro de los periodistas que en las últimas horas arremetió muy duro contra Javier Milei en su programa de Neura.