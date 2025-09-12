Al gobierno de Milei se le viene la noche, luego de una política tras otra que van en perjuicio de los argentinos, y sin una muñeca para maniobrar en la tormenta perfecta.

Luego de los terribles escándalos de corrupción y de la paliza electoral en la provincia de Buenos Aires, parece que el presidente sigue fiel a su estilo e implementó el veto al financiamiento de las universidades: otro tiro en el pie. Además de la emergencia en pediatría y los ATN.

Tan es así, que hasta el periodista de La Nación, Paulino Rodrigues, dio a conocer una información realmente escandalosa que fue publicada como argumento por el mismo gobierno en el veto que se dio a conocer en el Boletín Oficial.

El periodista se mostró indignado porque en el mismo texto del veto el gobierno reconoce que el salario docente estuvo muy por debajo del nivel de inflación y por eso aseguró: "En los mismos considerando del decreto están los argumentos de por qué había que hacer una ley y no por qué había que vetarla".