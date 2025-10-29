Con la reforma laboral que proyectan meter en el Congreso luego de su nueva conformación uno creería que los empresarios y comerciantes estarían algo más tranquilos pero hasta los empresarios libertarios están despidiendo gente.

Pero además grandes empresas como SKF, una de las empresas más importantes de rodamientos para múltiples industrias decidió irse del país. Algo similar está pasando con la acería Berisso.

El cierre masivo de empresas no es algo nuevo y la crisis también afectó fuertemente a pequeños comerciantes. La asociación de kiosqueros denunció el cierre de unos 16.000 comercios de ese tipo y, solo para dar otro ejemplo puntual, también las panaderías están sufriendo y ya cerraron unas 1.100 desde la asunción de los libertarios.

Pero tal vez lo peor de todo es que Natalio Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio, parece desconocer la situación de crisis y hasta asegura que es algo normal y que cuando una empresa cierra, abre otra, cosa que no se estaría viendo.