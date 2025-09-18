Nuevamente un legislador libertario pasa vergüenza en pleno recinto al demostrar su alto nivel de ignorancia frente al resto del cuerpo, durante la votación en la que se rechazaron los vetos de Milei respecto a la Emergencia Pediátrica y al Financiamiento Universitario.

Juliana Santillán se hizo viral y fue el hazme reír del resto de los diputados cuando quiso leer un número en billones, pero claramente no pudo hacerlo y cometió una tremenda burrada.

La diputada inventó un número: un millón 70 mil millones, cuando en realidad debería haberse referido en billones. Por eso muchos se mofaron, hasta incluso los periodistas más oficialistas del mundo.

El propio Luis Novaresio se burló de la diputada libertaria en su programa de América. Incluso, una de sus panelistas, aseguró que "es la diputada que escribe con errores de ortografía en Twitter".

Pero esto parece que no es nuevo en La Libertad Avanza, ya que recientemente otro diputado tampoco pudo leer un número porque era muy extenso y se le rieron absolutamente todos en el recinto.

Se trata del diputado denunciado por haber llegado en estado de ebriedad a su casa, Ezequiel Atauche, que tampoco pudo con el número.