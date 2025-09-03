“Ya no corre mas. Ningún juez puede decir si podemos pasar o no pasar un material, aunque tenemos que acatar la decisión de la Justicia”, cerró su mini editorial Mario Pergolini, dejando en claro su postura sobre un tema que le incumbe a todos los argentinos.

Mario decidió no esquivar el tema que está en boca de todos, y se metió de lleno en la prohibición de la Justicia para que no se pasaran los audios que comprometen al Gobierno y lo involucra en un caso de corrupción.

“¿Qué importa la privacidad de Karina ante un caso grave de corrupción?” dijo Mario, quien también se encargó de explicar quien era el juez que había tomado la polémica medida y sus antecedentes penales.

Para cerrar habló de las garantías constitucionales y la censura previa.