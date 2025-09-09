¿La está empezando a ver?
Hasta Mariana Brey reconoció que el Gobierno gestionó muy mal la política y la gente le dijo no a Milei
La periodista libertaria del panel de Duro por primera vez hizo un análisis de la gestión de Milei, claro que fue después de un duro revés electoral.
El más de un millón de votos de diferencia tal vez hizo reflexionar a Mariana Brey que cayó en la cuenta de que el Gobierno está haciendo las cosas mal.
Si bien comenzó alabando el pobre discurso de derrota de Milei y asegurando que habían gestionado bien la economía (ella no entiende la diferencia entre macro y micro), terminó reconociendo que el Gobierno no escucha a la gente.
Incluso Mariana reconoció que la gente no llega a fin de mes por lo que considera que la gente no votó kirchnerismo sino que se manifestó en contra del Gobierno nacional.