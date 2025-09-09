El más de un millón de votos de diferencia tal vez hizo reflexionar a Mariana Brey que cayó en la cuenta de que el Gobierno está haciendo las cosas mal.

Si bien comenzó alabando el pobre discurso de derrota de Milei y asegurando que habían gestionado bien la economía (ella no entiende la diferencia entre macro y micro), terminó reconociendo que el Gobierno no escucha a la gente.

Incluso Mariana reconoció que la gente no llega a fin de mes por lo que considera que la gente no votó kirchnerismo sino que se manifestó en contra del Gobierno nacional.