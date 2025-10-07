Algo se quebró y ni Mariana Brey apoyó el acto de Milei donde se mostró como un adolescente en campaña cumpliendo el sueño de cantar en un estadio.

La periodista libertaria aseguró que Milei cree que esto le sigue funcionando y hasta quiso compararlo con Carlos Menem y su modo de hacer política, claro que en ese entonces, una gran parte de la población seguía apoyando al Presidente, aunque fuera para poder pagar las cuotas de lo que se había comprado.

Ya si Mariana Brey considera que Milei tiene que cambiar su manera y respetar a un pueblo que está hambreado, donde jubilados, discapacitados, personal de salud y educación hay quedado marginados en las preferencias del gobierno.