A José Luis Espert ya no lo puede defender ni la defensora de las causas imposibles, Mariana Brey.

Es que si bien la panelista quiso bajarle el precio al escándalo y a esta tercera versión de los hechos que dio el candidato libertarios, terminó reconociendo que duda de la transparencia del candidato a quien sólo parecen respaldar el Presidente y su hermana.

Cuando Duggan trató de explicarle que tal vez le convenía bajar el perfil ante la evidencia de los hechos, Mariana intentó decir que en los casos de corrupción no hay ganadores ni perdedores, lo que confirma que no termina de entender que los que perdemos somos todos los argentinos.