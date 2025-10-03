Cartón lleno
Hasta Mariana Brey confesó que duda de la transparencia de Espert y el candidato se queda solo
La panelista libertaria de Duro no pudo salir en defensa de José Luis Espert y aunque intentó relativizar el tema, reconoció que duda del candidato.
A José Luis Espert ya no lo puede defender ni la defensora de las causas imposibles, Mariana Brey.
Es que si bien la panelista quiso bajarle el precio al escándalo y a esta tercera versión de los hechos que dio el candidato libertarios, terminó reconociendo que duda de la transparencia del candidato a quien sólo parecen respaldar el Presidente y su hermana.
Cuando Duggan trató de explicarle que tal vez le convenía bajar el perfil ante la evidencia de los hechos, Mariana intentó decir que en los casos de corrupción no hay ganadores ni perdedores, lo que confirma que no termina de entender que los que perdemos somos todos los argentinos.