Milei lo hizo. Así como el famoso spot del ex presidente, el mandatario libertario hizo coincidir a absolutamente todos en su contra.

Incluso, con María Eugenia Vidal, quien se mostró consternada en el programa de Eduardo Feinmann por los ataques del mandatario a Ian Moche.

En las últimas horas, Javier Milei se negó a borrar el tuit y Ian le dio una clase de democracia en los medios de comunicación.

Haciendo caso omiso a la investidura presidencial, Milei atacó al chico y Vidal marcó claramente un límite en esto: “Si un chico de 12 años con autismo te pide que bajes un tuit porque lo ofende, en realidad, no importa si tenés razón”.

Hasta el polémico conductor de América, al igual que mucha gente en las redes sociales que no es precisamente de la inclinación política de Vidal, coincidieron con la exgobernadora.

Aparentemente el sentido común cerró la grieta por un ratito.