La imagen del gobierno, en picada. Hasta Luis Majul tuvo que salir a reconocer el duro golpe que significó para el gobierno el escándalo de corrupción que se dio a conocer en las últimas semanas.

El gobierno criminal de Milei atraviesa sus peores momentos, luego de que se descubriera la trama corrupta en las altas esferas a través de la Agencia Nacional de Discapacidad y ahora también en el PAMI.

Por eso el periodista en su editorial reveló que “entró la bala” y que puertas adentro del gobierno libertario están muy preocupados por la abrupta caída en la imagen del presidente.

A través de las últimas encuestas se evidenció que la imagen de Milei cayó por lo menos un 6%, mientras que creció notablemente su imagen negativa a un 54% aproximadamente.

Pero el dato más relevante (y quizá el más doloroso para el periodista) es que el espacio político oficialista sería claramente derrotado en la provincia de Buenos Aires en las próximas elecciones.