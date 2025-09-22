Luis Juez es otro de los dirigentes que parecen notablemente desencantados con las políticas de Javier Milei y así lo volvió a demostrar en el canal de La Nación.

El senador estaba analizando la coyuntura política y económica cuando le preguntaron por Natalia De La Sota, y no pudo más que llenarla de elogios y reconocer su notable crecimiento en Córdoba.

"La felicité a Natalia y le dije que me parecía un acto corajudo", aseguró Juez quien resaltó la figura del ex gobernador fallecido y su necesidad de reconciliarse tras las diferencias políticas que tuvieron.

"Es bueno también que ellos se animara a levantar la voz y que lo hiciera en nombre de cientos de miles de personas que no les gusta cómo se están manejando las cosas", sentenció.