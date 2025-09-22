¿Córdoba se da vuelta?
Hasta Luis Juez reconoce a Natalia De La Sota como una dirigente que crece en Córdoba en contra del discurso de Milei
El senador analizó la coyuntura política y económica del país, y en ese contexto resaltó la figura de la hija del exgobernador como una figura clave para disputarle la provincia al discurso de odio del oficialismo.
Luis Juez es otro de los dirigentes que parecen notablemente desencantados con las políticas de Javier Milei y así lo volvió a demostrar en el canal de La Nación.
El senador estaba analizando la coyuntura política y económica cuando le preguntaron por Natalia De La Sota, y no pudo más que llenarla de elogios y reconocer su notable crecimiento en Córdoba.
"La felicité a Natalia y le dije que me parecía un acto corajudo", aseguró Juez quien resaltó la figura del ex gobernador fallecido y su necesidad de reconciliarse tras las diferencias políticas que tuvieron.
"Es bueno también que ellos se animara a levantar la voz y que lo hiciera en nombre de cientos de miles de personas que no les gusta cómo se están manejando las cosas", sentenció.