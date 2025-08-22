Esta vez el senador Luis Juez dejó de lado al payaso cuenta chistes que suele utilizar para caer simpático y explicó en detalle por qué los senadores rechazaron los decretos de Milei que pretendían modificar o desguazar organismos estatales.

Así explicó que, viniendo de una provincia que es la segunda productora de materia prima del país por lo que no puede ser responsable del cierre del INTA, así como tampoco quiere hacerse cargo del cierre del INTI, viniendo de la primera provincia metal mecánica de la Argentina.

Y para rematar explicó que está de acuerdo con la motosierra pero que en algunos lugares había que usar bisturí, y Pablo Rossi hizo un gesto afirmativo como si fuera algo que él venía diciendo desde hace mucho, pero no.