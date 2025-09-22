El ex ministro macrista mantuvo una entrevista en el canal de La Nación, donde criticó la política económica del gobierno al igual que la mayoría de los economistas que opinan sobre la gestión de Javier Milei y Toto Caputo.

A pesar de haber compartido gobierno con este último, Lacunza derribó la falacia del superávit fiscal que todo el tiempo el presidente quiere vender en cada oportunidad que puede y a través del discurso oficial.

"No es más Estado ni Estado criminal, hay que tener un Estado que provea bienes públicos", aseguró el economista y recalcó que es imposible la vida sin la intervención del estado en pos del equilibrio fiscal.

En ese sentido, expresó: "No podés no hacer rutas nunca más, no sólo porque no sale la producción, sino por qué la gente pierde la vida".