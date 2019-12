“No estoy de acuerdo con la actitud antidemocrática de no permitir jurar a los legisladores del Frente de Todos que se tienen que integrar a la Cámara de Diputados de la Nación. La rechazo terminantemente.”— Gerardo Morales on Twitter Link Gerardo Morales on Twitter

Gerardo Morales cruzó fuerte al interbloque de Juntos por el Cambio en el Congreso por negarse a dar quorum a la sesión extraordinaria convocada para este jueves en la Cámara Baja con el fin de tratar las emergencias económica, social y sanitaria, como también la asunción de los nuevos diputados que deben asumir sus bancas.

Con la asunción del nuevo gabinete, varios diputados debieron renunciar a sus bancas y sus reemplazantes deben jurar en el recinto en la misma sesión que se trata el paquete de leyes enviada al Congreso por el ejecutivo. El macrismo determinó, no solamente no votar a favor, sino directamente no dar quórum.

El gobernador de Jujuy criticó enfáticamente a sus colegas a través de su cuenta de Twitter y los trató de antidemocráticos, por no dejar asumir a sus pares del Frente de Todos.

Por su parte, la presidenta de la comisión de legislación general, Cecilia Moreau aseguró: "Esta jugada habla mucho de la condición humana de la oposición. Los jefes de bloque se habían comprometido con Massa a tratar en el Parlamento la Ley. Evidentemente Macri y Carrio tomaron otra decisión".