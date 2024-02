Franco Rinaldi tal vez se sintió tocado por el maltrato que le endilgó Javier Milei al líder del espacio al que pertenece, Ricardo López Murphy, y decidió pasar al ataque.

En un streaming que realizaba, el ex precandidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad no tuvo pelos en la lengua en decir que el Gobierno no está realizando lo que el Presidente prometió en campaña.

Entre varias situaciones discordantes que marcó -como el prometer que el ajuste recaería en ‘la casta’- está el de sostener que subiría los salarios antes de elevar el precio del transporte.