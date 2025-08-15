No la ve
Hasta Feinmann le advierte al gobierno: "Con estas tasas hasta octubre, ¿cuántas pymes se fundirán?"
En A24, Eduardo Feinmann llevó como invitado al analista financiero Fernando Marull para hablar de la desesperada medida que tomó Luis Caputo para controlar el dólar y mostró su descontento.
El gobierno tiene atada toda su suerte en las elecciones de la provincia de Buenos Aires al comportamiento del dólar.
Allí se juega todo y está dispuesto a tomar las medidas que sean con tan de contenerlo después de haberlo pisado para controlar la inflación.
Pero la decisión de Luis Caputo es tan dañina para la economía y tan poco sana para el desarrollo industrial que Eduardo Feinmann puso el grito de alerta.
Aun con un analista financiero a su lado que trataba de mostrar asépticamente las medidas, y una audiencia que apoya al gobierno, Feinmann no se dejó engañar por el canto de sirenas.