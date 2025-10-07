El país asiste incrédulo a las imágenes del increíble acto de Javier Milei en el Movistar Arena, que generó miles de memes en redes y reacciones del periodismo, incluso a los periodistas estrella de los medios afines al Gobierno.

En el circo que montó el presidente, además de cantar y hablar enfundado en la bandera argentina, proyectó un video en que se lo vio como el salvador de una galaxia atacada por la prensa y Cristina Kirchner.

La sorpresa de Alejandro Fantino fue total al verse en las imágenes, incluido como uno de ellos.

El video completo

Claramente el video presentado en el patético show presidencial es de mala calidad y se nota que está hecho con una IA gratuita o en manos de un inexperto. Y hay que tener en cuenta que seguramente el impresentable cineasta libertario, Santiago Oría, debe haber metido mano ya que se nota su falta de experiencia y capacidad de contar una historia.