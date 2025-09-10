Hasta El Presto se dio cuenta: "Sos el presidente, pedazo de pelotudo"
Uno de los principales comunicadores libertarios durante la campaña de Javier Milei hoy no para de criticar al gobierno, y ahora más que nunca le tiró con todo al presidente a quien tildó de "pelotudo". Además dedicó una buena parte de sus insultos para Karina y el hermano de Adorni.
El Presto es otro de los ex libertarios que parece haberse dado cuenta un poco tarde de la personalidad y la falta de madurez del presidente argentino.
"La gente prende el televisor y lo escucha al pelotudo del presidente de la república", expresó en su canal de streaming, donde imitó algunos de los insultos absurdos del mandatario hacia los artistas.
También criticó a los "periodistas pajeros" que aplauden las barbaridades del presidente, y sentenció: "Sos el presidente de la república, pedazo de pelotudo".
Pero para terminar también le dedico un extracto de su análisis metafórico al hermano de Manuel Adorni, a quien imitó y lo fulminó con una frase que no sabemos si se llegó a entender del todo…
Karina Milei también recibió lo suyo por su falta de capacidad para expresarse.