El Presto es otro de los ex libertarios que parece haberse dado cuenta un poco tarde de la personalidad y la falta de madurez del presidente argentino.

"La gente prende el televisor y lo escucha al pelotudo del presidente de la república", expresó en su canal de streaming, donde imitó algunos de los insultos absurdos del mandatario hacia los artistas.

También criticó a los "periodistas pajeros" que aplauden las barbaridades del presidente, y sentenció: "Sos el presidente de la república, pedazo de pelotudo".

Pero para terminar también le dedico un extracto de su análisis metafórico al hermano de Manuel Adorni, a quien imitó y lo fulminó con una frase que no sabemos si se llegó a entender del todo…

Karina Milei también recibió lo suyo por su falta de capacidad para expresarse.