Eduardo Miguel Prestofelippo es un libertario acérrimo que fue uno de los primeros que se dio cuenta de que Javier Milei no era una salida factible para el país. Mucho menos su hermana, que parece ser quien en realidad conduce al país, dicho por el propio Milei.

En su programa, El Presto reprodujo palabra por palabra una charla que tuvo con un funcionario de primera línea del Gobierno y que le confirmó que "esto termina mal o muy mal" ya que no solo Milei está fuera de la realidad sino que "no va a aceptar que fracasó y se los va a llevar puestos a todos".

Cuando el periodista le preguntó si había alguna esperanza en la elección del octubre, la respuesta fue lapidaria: "De las 10 elecciones que hubo, Milei perdió 8. Las únicas que ganó fue CABA y El Chaco y en Chaco porque iba con los radicales".