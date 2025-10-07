Javier Milei cumplió su sueño de cantar a estadio lleno pero lamentablemente en algún momento de su vida abandonó su sueño de ser un cantante famosos para dedicarse a la política y destruir el país.

Pero el Presidente mas ridículo del planeta tuvo al menos el tacto de pedirle disculpas a algunos de los artistas cuyos temas fueron destrozados ante un público al que en realidad no le importaba.

El principal problema, tal vez, es que el mandatario le pidió perdón a Sandro y a Attaque 77 porque iba a interpretar tema de ellos pero no le pidió perdón a la sociedad argentina por poner a un candidato financiado por un narco y hacer semejante fiesta" tal como señaló en LN+ la candidata a diputada nacional por Potencia, María Eugenia Talerico.

Talerico se llegó a emocionar hasta las lágrimas por lo mal que la está pasando la gente mientras el bufón que ocupa la Casa Rosada juega a ser rockstar.