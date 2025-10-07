Hasta el LN+ destrozaron a Milei por pedirle perdón a Sandro en lugar de a la sociedad argentina
Con una campaña destrozada por la cercanía con el narco del que era su principal candidato, Javier Milei hizo un patético show que sólo puede entenderse que es para desviar la atención.
Javier Milei cumplió su sueño de cantar a estadio lleno pero lamentablemente en algún momento de su vida abandonó su sueño de ser un cantante famosos para dedicarse a la política y destruir el país.
Pero el Presidente mas ridículo del planeta tuvo al menos el tacto de pedirle disculpas a algunos de los artistas cuyos temas fueron destrozados ante un público al que en realidad no le importaba.
El principal problema, tal vez, es que el mandatario le pidió perdón a Sandro y a Attaque 77 porque iba a interpretar tema de ellos pero no le pidió perdón a la sociedad argentina por poner a un candidato financiado por un narco y hacer semejante fiesta" tal como señaló en LN+ la candidata a diputada nacional por Potencia, María Eugenia Talerico.
Talerico se llegó a emocionar hasta las lágrimas por lo mal que la está pasando la gente mientras el bufón que ocupa la Casa Rosada juega a ser rockstar.