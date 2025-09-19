Mariana Brey volvió a quedar en ridículo al intentar defender a un Gobierno que ya parece indefendible ante la vista de todo el mundo, durante su programa en Carnaval Stream.

Allí estaban hablando sobre la declaración de Fernando Cerimedo que complica más a los Menem y al propio Milei por las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, y Brey decidió salir a bancar al libertario.

"Me cuesta pensar que el presidente pueda tener conocimiento de algo semejante porque lo siento una persona honesta", expresó la polémica periodista.

Pero hasta Cynthia Fernández la puso en su lugar. La panelista la cruzó y le dijo que es "puntillosa con el tema de la honestidad" pero que no resalta que "no hubo una actitud honesta para con la gente".

Fernández aseguró que el presidente no fue honesto en "salir a dar la cara" y en "las chicanas que siguen existiendo". Por último sentenció: "La mano en la lata la castigó desde lo discursivo pero no lo está haciendo efectivo".