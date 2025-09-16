En el marco de la presentación del Presupuesto 2026 Javier Milei aseguró que "lo peor ya pasó" y se transformó, una vez más, en el hazmerreír de las redes.

Pero la cosa no terminó ahí sino que Cristina Kirchner también se tomó el tiempo de analizar el discurso presidencial y decirle algunas cositas, entre ella recordarle que Macri había dicho lo mismo antes de tener que recurrir al FMI.

Pero además de recordarle que tiene a los mismos personajes que tenía Macri manejándole la economía, Cristina consideró que: "Por lo pronto ya cambiaste el tono y la forma (que no es menor)… pero ojo que el problema no es sólo una cuestión de formas, sino de fondo…"