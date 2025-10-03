Cinthia Fernández habló desde el sentido común y marcó como "un espanto" la entrevista de José Luis Espert que se hizo viral, donde no pudo negar a haber sido financiado por el narcotraficante Fred Machado.

"Estás subestimando al periodismo", aseguró la panelista de Carnaval en el programa y expresó que "el de su propia boca dijo que esa plata iba destinada a la campaña".

Pero también se refirió al notable crecimiento de su patrimonio de un año a otro y expresó: "Muchas veces cuestionamos el patrimonio de los kirchneristas y esto termina siendo igual".