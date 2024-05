"Está todo como el culo de verdad, no hay nada que festejar. Le digo al Presidente, con todo respeto, yo te voté, no me interesa que cantes en el Luna. Aflojá un poquito, dejá de hacer papelones", le dijo Baby Etchecopar.

Visiblemente preocupado por la situación, el periodista, de quien nadie podría sospechar kirchnerismo, cuestionó la actitud de Javier Milei, de seguir en sus discursos y no gobernar.

“Le gusta el show, a nosotros también, pero no somos presidentes”, señaló.