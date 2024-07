Hace un mes, Baby Etchecopar comparó a Milei con Hitler, Franco y Napoleón por su altura y otra característica sexual. Esta vez, el conductor de ‘Basta Baby’ se refirió a los periodistas de La Nación que se reúnen con el presidente Javier Milei en la quinta de Olivos.

“¿Quién me asegura a mi que cuando se reúnen ahí los domingos, no hablan de la línea para bajar el lunes y mentirle a la gente”, dijo a cámara Baby. Y les aconsejó: “Váyanse de ahí, no se contaminen”.

Mirá su descargo completo.