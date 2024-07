“No me parece mal que un Presidente tenga relaciones exteriores importantes y fluidas. Lo que me parece mal es que va a recibir premios inexistentes y todos los que lo reciben son tipos (por los magnates) que no creen en los Estados”, dijo Mariano Hamilton.

El periodista de DDD cuestionó lo que el propio Javier Milei reconoce: que es un “topo” que viene a “destruir" al Estado.