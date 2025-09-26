Las redes sociales de la Policía Federal Argentina fueron hackeadas este viernes y en las redes le apuntan a la ministra Patricia Bullrich

Sucedió este viernes, y sorprendió en vivo a los noticieros luego de que aparecieran publicados una seguidilla de mensajes promocionando una criptomoneda de nombre "$MIRA"

Además, hay videos aludiendo a una supuesta colaboración entre la fuerza y "Mira Network". 

El anuncio de la Policía Federal 

