Promociona una criptomoneda
Hackearon la cuenta oficial de la Policía Federal y Patricia Bullrich se hizo meme
La fuerza emitió un comunicado en su cuenta oficial en X luego de que hackers promocionaran la cripto $MIRA. Y en las redes responsabilizan a Patricia Bullrich.
Las redes sociales de la Policía Federal Argentina fueron hackeadas este viernes y en las redes le apuntan a la ministra Patricia Bullrich.
Sucedió este viernes, y sorprendió en vivo a los noticieros luego de que aparecieran publicados una seguidilla de mensajes promocionando una criptomoneda de nombre "$MIRA".
Además, hay videos aludiendo a una supuesta colaboración entre la fuerza y "Mira Network".
El anuncio de la Policía Federal
Las redes se llenaron de memes rápidamente: