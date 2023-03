“La historia está toda cambiada en su memoria, arrancando por el detalle de que no me sacó del bloque. Pero sí puedo ser yo”, le dijo Florencia Polimeni a Corta, que fue a buscar a la protagonista de la anécdota que contó Mauricio Macri.

La exlegisladora aprovechó para castigarlo: "Me parece bastante violenta y poco feliz su declaración, como si uno pudiera manejar a una persona con ese tipo de frases, es más de patrón o de dueño que de político, no me extraña. Se tiene que dedicar a la ficción. Porque la memoria claramente no es lo suyo".

El lugar de Polimeni era el cuarto en la lista de legisladores, que encabezaba Gabriela Michetti, pero posteriormente se separó y constituyó el monobloque Guardapolvos blancos.