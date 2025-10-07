La palabra más esperada finalmente pudo escucharse. El empresario Federico ‘Fred’ Machado habló con la prensa, no solo con Nacho Ortelli sino que también lo hizo con la agencia NA, donde aseguró no ser narco sino que fue utilizado por una red mucho más grande.

Pero en la entrevista Machado no solo confesó el arreglo monetario con Espert, del que no pudo o no quiso precisar el monto final pero reconfirmó el envío de los famosos 200.000 dólares que terminaron con la carrera política de Espert.

Además, Fred Machado aseguró que ayudó mucho al ex candidato y dio detalles de lo que hizo por él en la presentación en Viedma de su tristemente célebre libro, al que asistieron personas arriadas por Machado para hacer número.

Que Fred Machado haya salido a hablar puede tener relación directa con el rumor de que finalmente la Corte Suprema autorizaría su extradición. Tal vez la renuncia de Espert tenga que ver con el mismo hecho.