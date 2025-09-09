El fiscal libertario que fue detenido tras haber sido descubierto en el cuarto oscuro retirando boletas de Fuerza Patria habló en los medios de comunicación y reveló más detalles de la maniobra.

El hombre parece haber sido utilizado por los fiscales generales de LLA para realizar el ilícito, y así lo reveló en la charla: "La persona que me contrató para trabajar me había dicho que cuando entrara al cuarto oscuro reponga boletas y retira la boletas de cualquier partido".

Además el joven, que manifestó llamarse Gonzalo, aseguro que prometieron pagarle la suma de 30 mil pesos por hacer el trabajo, pero al final no vio un solo peso.