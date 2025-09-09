Encima no le pagaron
Habló el libertario detenido por robar boletas y acusó al fiscal general de LLA
El muchacho que fue detenido por robar boletas de Fuerza Patria del cuarto oscuro habló en los medios y acusó a las autoridades de La Libertad Avanza de incitarlo a retirar boletas "de cualquier partido". Además, confesó que le prometieron pagarle 30.000 pesos, pero no vio un centavo.
El fiscal libertario que fue detenido tras haber sido descubierto en el cuarto oscuro retirando boletas de Fuerza Patria habló en los medios de comunicación y reveló más detalles de la maniobra.
El hombre parece haber sido utilizado por los fiscales generales de LLA para realizar el ilícito, y así lo reveló en la charla: "La persona que me contrató para trabajar me había dicho que cuando entrara al cuarto oscuro reponga boletas y retira la boletas de cualquier partido".
Además el joven, que manifestó llamarse Gonzalo, aseguro que prometieron pagarle la suma de 30 mil pesos por hacer el trabajo, pero al final no vio un solo peso.