Entrevistados en C5N, Domingo y Marisol, quienes trabajan el mismo puesto de diarios hace 40 años, cómo fue el momento en que Mauricio Macri se les acercó a saludar.

"El tipo me viene a saludar como si fuera mi hermano. Y le digo 'no sos bienvenido'. Me dijo que le dé la mano igual. 'Ni en pedo te doy la mano'", contó Domingo, el diariero de Ituzaingó.

El kiosquero contó que el ex Presidente actuó con él como si se tratara de un patrón de estancia.

Mauricio Macri hizo su reaparición por el conurbano de la peor manera. Es que los vecinos no olvidan que fue el peor gobierno de la historia.