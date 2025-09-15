La Justicia parece haber empezado a ponerle los puntos al Gobierno de Javier Milei y un juez catamarqueño ordenó que se restablecieran las pensiones dadas de baja en la provincia y pagar los haberes retenidos a los beneficiarios.

El juez federal Díaz Martínez aseguró que está en juego el derecho a la vida de las personas con discapacidad, y agregó que no pueden esperar a decidir si las pensiones están bien dadas o no ya que "el daño puede ser irreparable".

Y el caso de Catamarca no es el único sino que en otros lugares del país también se está involucrando la Justicia.