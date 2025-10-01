El ex diputado nacional por Salta, Emilio Ameri, habló en comunicación telefónica con FutuRöck donde se mostró indignado por el trato que se le da al caso de José Luis Espert.

Como muchos recordarán, el exdiputado Ameri fue expulsado del cuerpo e incluso denunciado penalmente por haber mantenido un momento hot con su pareja durante una sesión de la Cámara Baja en plena pandemia, cuando el cuerpo se encontraba sesionando de manera virtual.

Ahora el ex legislador se quejó por la doble vara respecto a su situación en comparación con la gravísima denuncia hacia el diputado de la Libertad Avanza, por haber sido financiado por un importante narco que se encuentra detenido en los Estados Unidos

En ese sentido coincidió con CFK de que "si Espert fuera peronista ya lo habrían echado" y expresó: "No solo eso. A mí me denunció un tipo que es allegado a una fundación del PRO".

Además, consideró que su causa "la pasaron a los tribunales Federales" y "tuvieron que inventar una forma" para poder condenarlo.