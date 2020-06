Mientras la Justicia investiga la vinculación del expresidente con el espionaje ilegal que se llevó a cabo durante su gobierno, surgen informaciones de que Macri estaría planeando irse a vivir a Suiza en lugar de enfrentar a la Justicia.

Uno de los abogados de Cristina, Gregorio Dalbón, habló directamente de la posibilidad de fuga del exmandatario porque está investigado de "un espionaje que es el puntapié para delitos aberrantes".

Según Sylvestre, Macri "está desesperado" por irse a Suiza en medio del avance de la investigación por las escuchas ilegales. El allanamiento en la vivienda de Darío Nieto, el ex secretario del ex mandatario podría traer información que complicaría la situación de Macri. También sostuvo que el ex titular de la AFI, Gustavo Arribas, quiere irse a Brasil