La ministra Patricia Bullrich y el gobierno Nacional justificaron la represión de este miércoles a jubilados e hinchas por la supuesta presencia de barrabravas. Pero además de quedar evidenciado que la policía quiso plantar un arma en la plaza del Congreso y liberó la zona para que encapuchados generaran hechos de violencia, el especialista en el tema Gustavo Grabia, lo negó.

En Radio Con Vos, Grabia dijo: “Desde las fuentes oficiales me decían que tenían identificados a barras de All Boys, Comunicaciones, Excursionistas, Ferro, Chacarita… entonces yo fui a la fuente, así que llamé a cada una de las barras que el Gobierno me decía que estaban ahí”.

“Y no, no estaban. Muchos me mandaron fotos de dónde estaban para demostrar que no estaban en el lugar de los hechos”, completó. Y agregó: “Yo empecé a ver imágenes, y reconocí a dos barras, uno es Javi Mendoza de Chacarita pero hace doce años”.

Otra mentira del Gobierno.