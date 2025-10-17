Rebord ha logrado que cualquier tema que se toque en su programa sea considerado al mismo tiempo en serio y en broma.

Inclusive cuando los invitados son históricos dirigentes políticos como Diego Guelar y Guillermo Moreno, quienes aprovecharon para chicanearse toda la noche.

El líder el Principios y Valores, más ducho en estos terrenos novedosos del stream y el recorte para redes, le trajo a colación una vieja canción peronista.

Pero para hacer la anécdota más picante, le recordó al exembajador en China durante el gobierno de Mauricio Macri, su pasado.

El programa completo

Con una emisión dedicada al conflicto entre los Estados Unidos y China, el programa de Blender repasó el rol de Argentina.