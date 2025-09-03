Son como esos tipos que se meten en la jaula del león para probarse que pueden hacerlo y terminan devorados por la fiera. Acá ocurrió lo mismo cuando a los del stream libertario LACA se les ocurrió invitar a Guillermo Moreno.

Si se sobrevaloraron y creyeron que podían ganarle un debate, ya se deben haber arrepentido, el especial el Negro Almeida.

Aunque el debate ya tiene algunos días, ahora se viralizó un segmento donde Moreno lo llevó a su terreno al conductor del stream libertario y lo da vuelta como una media.

El programa completo

La emisión que dio pie al segmento que se viralizó sucedió hace unas semanas atrás en el canal de streaming LACA.