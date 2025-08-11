No podés
Guillermo Moreno a Franco Rinaldi: "Con el peronismo te vas a comprar la silla de ruedas eléctrica"
El titular de Principios y Valores y el ex PRO discutieron en Crónica sobre la vuelta del peronismo al poder, y Moreno remató con una frase de dudoso gusto.
El revival del peronismo del siglo pasado que intenta Guillermo Moreno es tan antiguo que termina siendo algo nuevo.
Nadie dentro del campo nacional y popular habla tanto de Juan Domingo Perón y la doctrina como él, logrando generar un mundo ilusorio que puede resultar esperanzador para algunos.
Claro que a veces se pasa de rosca y en su afán de mostrar un mundo de prosperidad y alegría con la llegada del peronismo al poder, se excede.
Así llegó a decirle a Franco Rinaldi que si vuelve el peronismo al gobierno, él se va poder comprar una silla de ruedas eléctrica.