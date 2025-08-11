El revival del peronismo del siglo pasado que intenta Guillermo Moreno es tan antiguo que termina siendo algo nuevo.

Nadie dentro del campo nacional y popular habla tanto de Juan Domingo Perón y la doctrina como él, logrando generar un mundo ilusorio que puede resultar esperanzador para algunos.

Claro que a veces se pasa de rosca y en su afán de mostrar un mundo de prosperidad y alegría con la llegada del peronismo al poder, se excede.

Así llegó a decirle a Franco Rinaldi que si vuelve el peronismo al gobierno, él se va poder comprar una silla de ruedas eléctrica.