"No se puede odiar, Pergolini" sentenció Guillermo Moreno poniéndose por encima de la disputa con el titular de Vórterix, quien había dicho que lo odiaba por su paso en la Secretaría de Comercio.

Editorializando desde su programa en Radio del Plata, Moreno explicó en detalle las razones de la demanda que le iniciará a Mario Pergolini, de la cual dijo que no hay posibilidad de arreglo.

"A este le vas a sacar mucha plata" contó que le dijo su abogado, dando por sentado que ganaran el juicio y marcando que eso es lo que más le molesta al dueño de Vórterix.