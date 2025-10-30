Con humor tomó Guillermo Moreno su posible arresto domiciliario si la justicia decide fallar en su contra. La reacción es la misma que la de Cristina Kirchner, quien nunca se mostró abatida por la condena en su contra.

Moreno contó que charló con Cristina del tema y que incluso bromearon al respecto sobre la posibilidad de que se alquile un departamento abajo del de ella y también salga a saludar desde el balcón.

San José 1111 se convirtió en un punto de referencia ineludible para el kirchnerismo y la presencia de Moreno en otro departamento del edificio generaría una nueva conmoción.