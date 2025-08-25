Guillermo Moreno habló en medio del escándalo brutal de corrupción en el que se encuentra sumergido el gobierno de Milei, y que atraviesa su peor momento.

Además de la terrible crisis económica en la que el libertario metió al país, se encuentra una frágil situación institucional, y a esto se le suma el escándalo de las coimas de Karina Milei a través de los audios de Spagnuolo. De hecho, la propia Laura Di Marco aseguro que podrían haber más audios muy comprometedores.

En ese contexto, Guillermo Moreno dio tú siempre buscada visión de los hechos, y aseguró categóricamente que “el presidente está mal y desordenado”, porque “está implicada su hermana”.

"Muchachos, esto está terminado como esquema. Y van a empezar a hablar. Esta semana empiezan", expresó el referente peronista en Crónica.

De igual manera, sentenció: "Ellos hicieron una bandera de que iban a resolver el hipotético tema de la corrupción. Es como la inflación, no la resolvieron y ahora te enteras que meten la mano en la lata con los discapacitados".