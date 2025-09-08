El Gobierno en su laberinto
Guillermo Francos reconoció que es momento de hacer autocrítica pero ratificó el rumbo del plan
El jefe de Gabinete no pudo más que admitir que "hay una distancia entre lo que la gente opina y el Gobierno propone como política" pero aclaró que no la va a cambiar.
Guillermo Francos reconoció el claro mensaje de las urnas que le dijeron que no a las políticas del Gobierno y que es hora de hacer una fuerte autocrítica.
Para el Jefe de Gabinete parece haberse dado cuenta de que “hay una distancia entre lo que la gente opina y el Gobierno propone como política que claramente no lo va a cambiar, como lo dijo el Presidente”.
Eduardo Feinmann, quien claramente se bajó del barco hace un tiempo, le dejó en claro a Francos que “fallaron en lo político y en lo económico, al menos en el metro cuadrado de la gente, en la micro” y el Jefe de Gabinete reconoció que al menos eso es lo que la gente interpretó.