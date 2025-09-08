Guillermo Francos reconoció el claro mensaje de las urnas que le dijeron que no a las políticas del Gobierno y que es hora de hacer una fuerte autocrítica.

Para el Jefe de Gabinete parece haberse dado cuenta de que “hay una distancia entre lo que la gente opina y el Gobierno propone como política que claramente no lo va a cambiar, como lo dijo el Presidente”.

Eduardo Feinmann, quien claramente se bajó del barco hace un tiempo, le dejó en claro a Francos que “fallaron en lo político y en lo económico, al menos en el metro cuadrado de la gente, en la micro” y el Jefe de Gabinete reconoció que al menos eso es lo que la gente interpretó.