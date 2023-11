Ya no están los Ramiro Marra, Lilia Lemoine o Benegas Lynch, los escondieron como a los monstruos que no se pueden mostrar para no asustar a la gente.

Ahora recurrieron a ‘la casta’ y aparecieron los políticos profesionales que cometen menos errores. Pero aun así, es difícil defender algunos argumentos enarbolados por el líder de La Libertad Avanza.

Su vocero actual, Guillermo Francos estuvo en terreno amigo, como es TN, donde trató de suavizar los planteos que había hecho Javier Milei sobre el cambio ambiental pero las conductoras le saltaron a la yugular.

Pero fue Graciela Camaño quien le dio una lección explicándole cómo llegó el país a las resoluciones internacionales que ahora el libertario quiere desconocer.