Si algo quedó claro en las últimas horas es que la corrupción está enquistada en el Gobierno Nacional, y aunque el caso salpica a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el fusible fue el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, quien fue desplazado de su cargo mientras se analizan hasta dónde puede llegar el escándalo.

Tal vez por eso Guillermo Francos fue tajante al declarar que no ponía las manos en el fuego por ningún funcionario. Queda claro que el hombre no quiere quemarse y conoce más detalles sobre el tema.

Acto seguido aseguró creer en la inocencia de Karina Milei lo que hace aún mas extraño el despido de Spagnuolo que en los audios la involucra directamente y hasta habla del porcentaje que ella se llevaba.